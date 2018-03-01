Украина должна подать заявку для вступления в НАТО до саммита Альянса

Украина в этом году должна подать заявку для вступления в НАТО.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире Еспресо.TV.

"Я думаю, что это (подача заявки для вступления в НАТО, - ред.) только вопрос времени. Может несколько месяцев, до саммита Альянса мы это должны сделать", - заявила она.

Отметим, в этом году саммит НАТО состоится в июле в Брюсселе.