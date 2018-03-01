Украина закупила газ в Европе в 4 раза дороже российского

Во время покупки Украиной газа у Евросоюза его стоимость поднималась до $1325 за тыс. куб.м, заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Отвечаем на ложь псевдоэкспертов, которые сейчас говорят, что цены не поднимались до уровня 1000 долл. за тыс куб м. Поднимались. Даже до 1325 долл. Поднимались», - написал он в Facebook.

Ранее Витренко написал, что газ напрямую из России обошелся бы в четыре раза дешевле.