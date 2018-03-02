В Подмосковье разбился автобус с украинцами: один погиб

Министерство иностранных дел подтверждает гибель одного гражданина Украины в результате аварии рейсового автобуса с украинцами в Подмосковье.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

«По предварительной информации, в результате аварии в России погиб один гражданин Украины, один пострадал», - написала она в Twitter.

По данным российских СМИ, днем 4 марта в районе 78-го км автодороги «Крым» произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля «КамАЗ».

В автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.