Янукович заявил, что просил Путина ввести в Крым полицейских-миротворцев

Обвиняемый в государственной измене беглый президент Виктор Янукович заявляет, что в своем обращении к президенту РФ Владимир Путину просил рассмотреть возможность ввести в Крым полицейскую миротворческую миссию. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Путину я написал обращение. В этом обращении я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи между Украиной и Россией. Я предложил провести консультации и вносил предложение рассмотреть вопрос введения полицейской миротворческой миссии», - сказал Янукович, сообщает «Украинская правда».

Он добавил, что в письме к Путину была и вторая просьба – проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине.

По версии Януковича, до него к МИД России с просьбой провести консультации относительно ситуации в Украине, обращался украинский МИД.

«Я обратился 1 марта, а до меня представители МИД Украины 27 февраля обращались в МИД России с аналогичным предложением – начать консультации. И 27 февраля своей нотой МИД России отказал МИДу Украины. И когда они получили мое письмо, то разделить ответ или ноту на две части они не могли, и соответственно никакие консультации у нас не начались», - рассказал свою версию событий февраля 2014 года Янукович.

Он добавил, что 3 марта в ООН постпред РФ Виталий Чуркин просто проинформировал общественность.

«Единственное, что они сделали, они проинформировали мировую общественность в ООН через своего посла Чуркина. Но это заявление мое, оно носило чисто информационный характер и больше никак не использовалось», - сказал беглый президент.