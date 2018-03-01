Какой дом нужен?

Когда финансовые возможности позволяют задуматься о постройке нового дома для себя и своей семьи, вопрос "как правильно спланировать дом?" и представление общей концепции будущей постройки становится как никогда актуальным. Как правильно решить этот вопрос попробуем разобраться в этой статье.

Перед началом возведения будущему владельцу необходимо определиться со своими желаниями, которые будут воплощены в проекте дома. Он позволит четко расставить все точки над i касательно планировки, внешнего вида и поставить четкие задачи для подрядчика, который будет заниматься строительством. Готовый типовый проект будет содержать решения, которые в большинстве своем будут соответствовать вашим желаниям. Много фирм осуществляют продажу готовых решений из каталога, например, по ссылке ниже, Вы можете посмотреть каталог одной из таких проектных бюро: https://qproject.com.ua/catalog/proekty-domov-do-150-kv-m/.

Если же говорить об идеальном доме, - следует заказать разработку индивидуального проекта дома с нуля. Конечно, влетит эта затея в копеечку, но это того стоит.

Какая планировка дома самая оптимальная:

Когда Вы определились с собственными желаниями, следует обратиться к архитектору. Он поможет подобрать наиболее подходящий под ваши предпочтения готовый проект либо же воплотит мечты в чертежах индивидуального решения.

Рассмотрим общие особенности планировки.

Первое, что надо учесть, - это общая полезная площадь, которая напрямую зависит от количества людей, который будут постоянно проживать в будущем доме. Например, для семьи из 4-х человек, оптимальная площадь составит 160-180 кв.м. Конечно, можно предусмотреть и большую квадратуру, но при этом некоторые помещения могут оказаться пустующими и не востребованными, а расходы на отопление в холодное время года при нынешних тарифах на коммуналку ощутимо бьют по карману.

Этажность. Самое лучшее решение для небольшой семьи - одноэтажный вариант. Стоимость его строительства будет намного ниже, чем возведение многоэтажных строений. А вот двух- или трехэтажный домик позволит комфортно в нем разместиться большой семье.

Когда уже определены площадь и этажность, следующий этап - разделить получившиеся площади поэтажно на помещения. При этом такие жилые помещения обязательно следует разместить на солнечной южной стороне, поскольку солнце обеспечит хорошее освещение и дополнительное тепло там, где оно необходимо. А хозяйственные и не жилые комнаты можно разместить на северной стороне дома, где можно обойтись искусственным освещением.

Какие помещения нужны в доме: