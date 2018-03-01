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Какой дом нужен?

Сегодня, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

Какой дом нужен?Когда финансовые возможности позволяют задуматься о постройке нового дома для себя и своей семьи, вопрос "как правильно спланировать дом?" и представление общей концепции будущей постройки становится как никогда актуальным. Как правильно решить этот вопрос попробуем разобраться в этой статье.

Перед началом возведения будущему владельцу необходимо определиться со своими желаниями, которые будут воплощены в проекте дома. Он позволит четко расставить все точки над i касательно планировки, внешнего вида и поставить четкие задачи для подрядчика, который будет заниматься строительством. Готовый типовый проект будет содержать решения, которые в большинстве своем будут соответствовать вашим желаниям. Много фирм осуществляют продажу готовых решений из каталога, например, по ссылке ниже, Вы можете посмотреть каталог одной из таких проектных бюро: https://qproject.com.ua/catalog/proekty-domov-do-150-kv-m/.

Если же говорить об идеальном доме, - следует заказать разработку индивидуального проекта дома с нуля. Конечно, влетит эта затея в копеечку, но это того стоит.

 

Какая планировка дома самая оптимальная:

 

Когда Вы определились с собственными желаниями, следует обратиться к архитектору. Он поможет подобрать наиболее подходящий под ваши предпочтения готовый проект либо же воплотит мечты в чертежах индивидуального решения.

Рассмотрим общие особенности планировки.

Первое, что надо учесть, - это общая полезная площадь, которая напрямую зависит от количества людей, который будут постоянно проживать в будущем доме. Например, для семьи из 4-х человек, оптимальная площадь составит 160-180 кв.м. Конечно, можно предусмотреть и большую квадратуру, но при этом некоторые помещения могут оказаться пустующими и не востребованными, а расходы на отопление в холодное время года при нынешних тарифах на коммуналку ощутимо бьют по карману.

Этажность. Самое лучшее решение для небольшой семьи - одноэтажный вариант. Стоимость его строительства будет намного ниже, чем возведение многоэтажных строений. А вот двух- или трехэтажный домик позволит комфортно в нем разместиться большой семье.

Когда уже определены площадь и этажность, следующий этап - разделить получившиеся площади поэтажно на помещения. При этом такие жилые помещения обязательно следует разместить на солнечной южной стороне, поскольку солнце обеспечит хорошее освещение и дополнительное тепло там, где оно необходимо. А хозяйственные и не жилые комнаты можно разместить на северной стороне дома, где можно обойтись искусственным освещением.

 

Какие помещения нужны в доме:

  • Вход. Как правило его располагают со стороны улицы, но вход не обязательно должен быть только один. Еще один можно предусмотреть на противоположной стороне, при этом наличие тамбура будет преимуществом - о сквозняках можно не беспокоиться.

  • Прихожая. Оптимальная площадь - 10 кв. м., чтобы можно было разместить шкаф для верхней одежды и обуви. Если прихожая объединена с коридором - площадь может быть и больше.

  • Гостиная. Наиболее удобным вариантом будет тот, в котором прихожая будет вести непосредственно в гостиную. А саму гостиную следует размещать как и все жилые помещения на солнечной стороне. Оптимальная площадь - от 20 до 35 кв. м.

  • Спальня. Их количество должно быть не меньшем, чем количество взрослых жильцов. При двухэтажной планировке спальни обычно размещают на 2-3 этажах, площадью 15-20 кв. м.

  • Санузел. В идеале на каждом этаже должен быть свой туалет и душ в раздельных комнатах. Размещение этих комнат вертикально одна над другой - наиболее целесообразное решение с точки зрения организации инженерных коммуникаций.

  • Кухня. Может быть расположена на первом этаже, необходимая площадь рассчитывается таким образом, чтобы была возможность расположить все оборудование и технику, а также вместить стол и стулья для трапезы семьи и при этом никому не было тесно.

  • Детская комната, кабинет. Самое лучшее место для них - Мансарда. Удаленность от всех других помещений позволит детям не мешать остальным членам семейства. А размещение рабочего кабинета на мансарде позволит сосредоточится на работе в тишине.


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