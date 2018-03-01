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Порошенко выступил за ужесточение правил получения гражданства

Сегодня, 18:11 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко хочет ужесточить правила получения украинского гражданства, чтоб "не досталось кому попало". Об этом он заявил сегодня на заседании СНБО.

Порошенко отметил, что в повестке дня заседания СНБО вторым пунктом после продления санкций в отношении российских банков стоит изменение законов о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, а также изменения в закон о пограничном контроле.

"Направлены они на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан страны-агрессора. Усилят правовую основу механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронного сообщения - наконец-то это должно заработать", - сообщил президент.

Порошенко отметил, что также предусмотрены меры для борьбы с коррупцией в системе миграционной службы.

"Мы должны более жестко проверять основания для получения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению", - сказал он.

"У нас иногда проверка оснований для получения (гражданства, - ред.) ограничивается едва ли не уровнем начальника жэка, который принимает решение о выдаче украинского паспорта. Украинский паспорт - один из лучших в рейтинге паспортов мира, и он не должен доставаться кому попало без надлежащих, легальных оснований, а тем более - на коррупционном основании, когда покупаются решения или начальника жэка, или решения суда", - отметил он.


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