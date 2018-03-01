«Газпром» отказался поставлять газ в Украину в марте

«Газпром» пока не будет поставлять газ в Украину, заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

По его словам, холдинг получил от «Нафтогаза» предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок, передает РИА Новости.

«Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму», — отметил Медведев.

Киев, в свою очередь, обвинил «Газпром» в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и намерен требовать компенсации убытков.

«Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016-м впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

С 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» судились в Стокгольмском арбитраже.