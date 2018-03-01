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В Киевской области задержали чиновников на взятке в 1,3 млн гривен

Сегодня, 12:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Киевской области задержали чиновников на взятке в 1,3 млн гривен В Киевской области на взятке в 1,3 млн гривен задержали главу Полесской районной государственной администрации, его заместителя и государственного кадастрового регистратора в Иванковском районе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Сообщается, что военная прокуратура на взятке задержала главу Полесской РГА Киевской области Александра Янкового и его заместителя, а также государственного кадастрового регистратора в Иванковском районе.

Чиновники требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн гривен за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района.

"Указанные земельные участки (паи) принадлежат либо собственникам, которые официально умерли и/или не имеют наследников, или лицам, местонахождение которых пока неизвестно", - отметила Сарган.

Кроме того, правоохранители провели обыски в Полесской РГА и в сельских советах района. Задержанным готовят сообщение о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


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