В оперативном командовании «Запад» начались сборы военнослужащих оперативного резерва первой очереди

В отдельную механизированную бригаду, которую возглавляет полковник Александр Жакун, прибыли военнослужащие и офицеры запаса, которые именно в составе этой бригады участвовали в боевых действиях на востоке Украины в разные периоды проведения АТО.

Для восстановления боевых возможностей и слаживания в составе подразделений, с военнослужащими оперативного резерва первой очереди будут проходить сборы на одном из общевойсковых полигонов оперативного командования «Запад».

Представители подразделений бригады встречают и сопровождают команды военнослужащих резерва, прибывающих из военкоматов, проводят проверку наличия всех вызванных на сбор лиц, распределяют офицеров, сержантов и солдат запаса по подразделениям. Кроме того, для получения денежного обеспечения для каждого из военнослужащих запаса были оформлены все необходимые финансовые документы. Военнослужащие оперативного резерва полностью экипируются, проходят медицинское обследование, переодеваются в военную форму и прибывают в расположение заранее подготовленного палаточного городка. Несмотря на большие морозы, в военном лагере уделено повышенное внимание обогреву помещений, питанию и медицинскому обслуживанию резервистов.

При построении командир бригады отметил, что сборы - это прекрасная возможность восстановить военные навыки и приобрести новые возможности в военном деле. По его словам, каждый резервист всегда имеет возможность призваться в ряды бригады, заключив новый контракт.

Отдельные резервисты пройдут обучение в учебных центрах, часть останется в подразделениях, в которых было они распределены. Следует отметить, что привлеченные на сборы резервисты пройдут все этапы военной подготовки: улучшат профессиональную и индивидуальную подготовку с учетом современной специфики выполнения армейскими подразделениями задач, а также примут участие в боевом слаживании в составе своего подразделения с выполнением боевых стрельб.