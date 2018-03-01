Президент Украины Петр Порошенко заявил, что формула "Роттердам +" будет способствовать созданию полноценного рынка энергетики.

"Роттердам +" – это просто показатели биржи. Не нравится "Роттердам +"? Предложите "Варашаву +". Мне ни то, ни то не нравится. Я считаю, что нам нужен энергетический рынок", - сказал он на пресс-конференции.

Напомним, 3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.