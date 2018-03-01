В Слобожанской бригаде НГУ провели командно-штабную тренировку

Для повышения уровня боевой готовности и слаженности действий, с личным составом Слобожанской бригады провели командно-штабную тренировку.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Во время занятий особое внимание обратили на первоочередные действия личного состава по оповещению; проверке и совершенствованию знаний командиров подразделений и должностных лиц управления части по выполнению функциональных обязанностей при принятии решения, организации управления, взаимодействия, проведение расчетов по всестороннему обеспечению.

При тренировке проверялись не только скорость реагирования, но и эффективность и правильность в решении поставленной боевой задачи. В рамках занятия офицеры бригады показали свои знания по военным дисциплинам во время контрольного зачета.

«Постоянные тренировки действий в составе воинской части при решении различных вводных повышают уровень профессиональной подготовленности бойцов», - отметил первый заместитель командира части – начальник штаба полковник Денис Шлега.