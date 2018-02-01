Порошенко опроверг слухи о прекращении Евросоюзом безвиза с Украиной

Безвизовым режимом с Европейским союзом с начала его введения уже воспользовалось почти 500 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе прес-конференции в среду, 28 февраля.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тысяч граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановления безвиза. Это - тот же круг "прогнозистов", которые предсказали, что нам его не предоставят", - заявил Порошенко.