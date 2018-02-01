Киев снял ограничение на въезд грузовиков

Ограничение на въезд в Киеве большегрузного и крупногабаритного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«Фуры поехали по своим маршрутам. Однако вечером в случае усиления снегопада ограничение восстановим. Также в местах затрудненного движения работают тягачи, которые вытащили уже 40 застрявших авто», - отметил он.

По его словам, коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме.