Кабмин снял мораторий на проверки аптек

Кабинет министров Украины снял мораторий на проверки аптек.

Соответствующее постановление вступило в действие 23 февраля, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что постановление фактически дает возможность в 2018 году начать систематические и плановые проверки аптечных учреждений.

На данный момент утвержден годовой план мероприятий государственного надзора (контроля) Гослекслужбы на 2018 год. В то же время общегосударственный мораторий на проверки малого бизнеса и в дальнейшем продолжает свое действие.

Отметим, мораторий на проверки малого бизнеса, который был введен в августе 2014 года, предусматривал полный запрет всех плановых проверок, в том числе и аптечных учреждений.