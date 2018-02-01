В тендере на получение лицензий на 4G в Украине зарегистрировались три оператора

Определены участники тендера на получение лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц. Ими стали три украинских оператора мобильной связи, передает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информации (НКРСИ).

Отмечается, что комиссия получила подтверждающие документы об уплате тендерных гарантий по соответствующим лотам в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц, от претендентов на участие в тендере. По результатам проверки представители комиссии приняли решение о допуске всех претендентов к тендерам по каждому из шести лотов. Известно, что в перечень компаний вошли три оператора мобильной связи - Lifecell, "Киевстар" и "Vodafone Украина".

Впоследствии Lifecell отказался от участия в тендере по лоту №5. В НКРСИ сообщают, что вскрытие третьих конвертов участников, по результатам чего будет объявлены указанные в них ценовые предложения, состоится 2 марта 2018 года. Проведения торгов "с голоса" и определения победителей конкурса предварительно запланировано на 6 марта 2018 года.