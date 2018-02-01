Прокуратура 26 февраля задержала на взятке 3 тыс. долларов и 35 тыс. гривен директора Государственного предприятия "Агроспецсервис".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Сообщается, что сегодня следователями столичной прокуратуры разоблачен на получении 35 тыс. гривен и 3 тыс. долларов неправомерной выгоды директора ГП "Агроспецсервис".

"Указанные денежные средства директор предприятия получил в несколько этапов от предпринимателя за решение вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенного на территории Бориспольского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Указано, что сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.