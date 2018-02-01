США сохранят санкции против РФ до возвращения Крыма

Соединенные Штаты Америки никогда не примут оккупации Россией Крыма и будут сохранять наложенные на РФ за это санкции до возвращения оккупированного полуострова под контроль Украины.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая на четвертом международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», сообщает Укринформ.

«Соединенные Штаты никогда не примут временной оккупации Крыма. Наша позиция очень четкая: Крым - это Украина, и санкции, связанные с Крымом, будут оставаться действующими до того момента, пока Украина не возьмет под свой контроль Крым. Эти мероприятия будут усиливаться», - сказала Йованович.

Она отметила, что тема Крыма остается в повестке дня США и международных организаций. «ООН не будет забывать о Крыме», - убеждена посол США.

Йованович констатировала, что Россия продолжает нарушать международное право и права людей на оккупированном полуострове, а ФСБ России усиливает давление на несогласных с политикой Кремля в Крыму.

«Тактика российских спецслужб включает похищение людей, физическое влияние на них, пытки, депортацию и запугивание. По российским законам запрещены даже мирные встречи», - отметила посол США.

Она пообещала, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной и международными партнерами, чтобы возобновить территориальную целостность нашего государства. «Мы верим в это», - заявила Йованович.