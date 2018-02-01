В днепровском СИЗО повесилась женщина, напавшая с молотком на бойца АТО

Жительница Днепра Марина Меньшикова, которая в театре напала с молотком на участника боевых действий на востоке Украины, повесилась в СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днипра Борис Филатов.

«Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне», – написал он.

Филатов сообщил, что после совершения преступления Меньшикова бежала из Днепра в Краматорск, но позже вернулась в город и скрывалась от полиции. Потом она бежала в Крым, откуда была депортирована обратно в Украину

Напомним, 15 января в Днепре полиция сообщила, что по месту жительства в третий раз задержала Марину Меньшикову – женщину, которая подозревается в нападении на бойца в театре. Женщина дважды объявлялась в розыск. Ранее суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако она не появлялась к следователю, и ее местонахождение было неизвестно.

В октябре 2016 года полиция возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка «Днепр-1» в театре оперы и балета. По данным полиции, в антракте спектакля на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина «выкрикивала что-то о «русском мире» и нецензурно обругала бойца и его жену». Орудие преступления – молоток – у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил ранения в голову, его госпитализировали.

Инцидент имел продолжение. Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, уволили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в соцсетях высказывалась в поддержку действий нападающей.