Гибель пограничника на полигоне: арестован руководитель стрельб

Военная прокуратура Львовского гарнизона начала уголовное производство по факту превышения руководителем стрельб кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины служебных полномочий, повлекшим гибель пограничника, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины

«Установлено, что 22 февраля руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС ​​Украины, что в пгт Большие Мосты на Львовщине, во время выполнения учебных стрельб, нарушив порядок и технику безопасности во время их проведения, превысил служебные полномочия, чем вызвал гибель военнослужащего по контракту пограничной комендатуры быстрого реагирования кинологического учебного центра», – говорится в сообщении.

По предварительной версии, 36-летний прапорщик, получив ранение головы, погиб около 12:30 на территории полигона учебного центра в результате детонирования боеприпаса РПГ-7В.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины осуществляет Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона.

В то же время, по данным ТСН, руководителя стрельб - опытного офицера, который неоднократно был в зоне АТО - задержали и объявили ему о подозрении. За превышение власти и служебных полномочий полковнику грозит до десяти лет лишения свободы.