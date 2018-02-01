В Одессе задержали группу угонщиков элитных автомобилей

В Одессе полиция задержала группу лиц, которые подозреваются в угоне элитных автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В городе похищали автомобили элит-класса, чтобы вернуть владельцу за большую сумму. Среди похищенных автомобилей - BMW-X, Land Rover, Range Rover, Toyota и Lexus, стоимость каждого из них составляет более $40-50 тыс.

"Организатором, а также водителем группы оказался 44-летний одессит, ранее судимый за аналогичные правонарушения, исполнителями были 27-29-летние жители Одессы", - говорится в сообщении. Всего задержано трое подозреваемых.

Три элитных автомобиля удалось вернули владельцам. Еще три автомобиля было выявлено во время задержания: BMW-X5, Land Rover, Range Rover.