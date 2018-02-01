СБУ поймала хакеров из Днепра, которые атаковали местные базы данных

Служба безопасности Украины вместе с Киберполицией в Днепре задержали группу хакеров, которые вмешались в работу объектов инфраструктуры региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В частности, согласно сообщению, трое злоумышленников из Днепра атаковали расположенный в регионе центр обработки данных.

В результате атаки они похитили программные коды, а также заблокировали работу технологического оборудования. Кроме того, в СБУ заявили, что проверяют, не выполняли ли днепровские хакеры заказ спецслужб страны-агрессора - Российской Федерации.

Правоохранители начали расследование в соответствии с частью 2 статьи 361 Уголовного кодекса Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей. В которой предусмотрено наказание - лишение свободы от трех до пяти лет.