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Из Украины пытались вывезти в Африку военное оборудование

Сегодня, 15:09 citynews.net.ua | Напечатать

Из Украины пытались вывезти в Африку военное оборудованиеСотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одесской области попытку контрабанды товаров военного назначения в одну из стран Южной Африки.

По данным пресс-центра ведомства, местный коммерсант пронес на борт самолета вне таможенного контроля несколько авиационных агрегатов военного назначения.

Во время проверки сотрудники спецслужбы задокументировали отсутствие разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на осуществление международных отправлений товаров.

Следователями Управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления происхождения товаров военного назначения и установления всех причастных к сделке лиц.


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