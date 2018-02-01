В Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов.

Об этом говорится в отчете председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка по результатам работы ведомства в 2017 году.

Так, в 2017 году ГМС оформила 4 033 265 биометрических паспортов, тогда как в 2016 году - лишь 1 509 288.

Отмечается, что ГМС начала оформление биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу с 2015 года.