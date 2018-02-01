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В Черновицкой области провокаторы планировали поджог двух румынских школ

Сегодня, 13:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Черновицкой области провокаторы планировали поджог двух румынских школ.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Так, Кононенко отметил, что гражданина Российской Федерации Давид Пономарев по заданию РФ планировал организацию в Украине ряда провокаций, в частности - поджог двух румынских школ в Черновицкой области.

"Мы также установили, что Пономарев планирует организовать еще более дерзкие провокации на территории Черновицкой области, исполнителям, которые установлены, перечислены из России аванс за поджог двух румынских школ на Буковине. Благодаря действиям наших сотрудников эту провокацию удалось предотвратить", - заявил он.


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