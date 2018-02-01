Украина за год выполнила 41% задач по Ассоциации с ЕС

Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%.

Об этом говорится в правительственном отчете, который был представлен в пятницу на конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации», сообщает Европейская правда.

Согласно правительственному документу, общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственные центральные органы исполнительной власти, близкий к этому показателю – 42%.

Самая низкая успеваемость у Верховной Рады – парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Немного лучший результат выполнение тех задач, за которые ответственны «другие органы государственной власти», – 50%.

Представлено также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах «образование, обучение и молодежь» и «финансовый сектор» - по 100%.

Зато аутсайдерами являются сектора «общественное здоровье» (4%), «транспорт и почтовые услуги» (11%), «окружающая среда» (27%).