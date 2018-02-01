В ГПУ заявили о прорыве в расследовании дела «вышек Бойко»

Генеральная прокуратура осуществила прорыв в расследовании дела «вышек Бойко».

Об этом в эфире 5 канала сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Можем сказать, что на этом этапе Генеральная прокуратура обеспечила достаточно серьезный прорыв в расследовании указанного уголовного производства. Это еще не финал расследования. В то же время на сегодняшнем этапе мы вышли на схему финансирования, точнее распределения доходов от этой незаконной сделки», - отметил он.

По словам Енина, в рамках этой работы направлены соответствующие международные правовые ходатайства о наложении арестов на частные счета фигурантов указанного уголовного производства.

Он также добавил, что речь идет о частных счетах не только в странах Европейского Союза.