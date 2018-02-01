В Киеве неизвестные камнями и снежками забросали автобус болельщиков греческого ФК АЕК

Неизвестные камнями и снежками забросали автобус болельщиков греческого футбольного клуба АЕК по дороге к национальному спортивному комплексу "Олимпийский" в Киеве вечером 22 февраля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

За повреждение автобуса иностранных болельщиков задержаны четыре человека. Правонарушителей доставили в управление полиции.