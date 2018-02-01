В Бахмут не хотят ехать спортсмены на чемпионат по борьбе

Команды из некоторых областей отказываются ехать в Бахмут не чемпионат Украины по борьбе среди юношей и девушек.

Об этом заявил первый замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

По словам Ремского, некоторые команды предполагают, что в Донецкой области небезопасно.

«Для нас это унизительно. Особенно депутатам из Западной Украины надо рассказывать своим односельчанам, что у нас нормальная ситуация», – отметил он.

Чемпионат должен пройти в Бахмуте с 5 по 9 марта.