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В Покровске военные медики из Львова помогают бойцам АТО и мирным жителям

Вчера, 15:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Покровске военные медики из Львова помогают бойцам АТО и мирным жителям 66-й военный мобильный госпиталь из Львова работает в Покровске уже три года. Находясь в довольно стесненных, приближенных к полевым условиях, военные врачи не делят людей на "своих" и "чужих" и в помощи не отказывают никому.

"Официально утвержденные приемные дни для гражданского населения – понедельник, среда и пятница с 14.00 до 18.00, – рассказал начмед госпиталя, полковник Василий Чудик. – Люди приходят на пропускной пункт, имея с собой паспорт, получают направления, затем в сопровождении патрульного отправляются в сортировочное отделение. Уже там дежурный врач приглашает к пациентам узких специалистов – в зависимости от диагноза или требуемой помощи. Бывают экстренные случаи, когда гражданских привозят в тяжелом состоянии, с кровотечениями и множественными травмами. Тогда приходится оказывать неотложную помощь независимо от дня недели и времени суток".

Среди людей, которые в день съемки сюжета обратились за помощью к военным медикам, оказались жители Покровска, Родинского, Мирнограда и даже Межевой Днепропетровской области. Некоторые из посетителей признались, что обратились к военным после продолжительного и безрезультатного лечения в местных больницах или после того, как им был поставлен неправильный диагноз.

По словам начмеда, в военный госпиталь обращаются с разными проблемами – хирургическими, кардиологическими, стоматологическими, терапевтическими. "Вся предоставляемая помощь является абсолютно бесплатной, в том числе питание и стоимость койко-дня для стационарных больных, – говорит Василий Чудик. – Если для лечения пациентов потребуются дорогостоящие лекарства, в основном сосудистого воздействия, – только в этом случае будет предложено приобрести их самим пациентам".

Наиболее востребованными специалистами, которых сегодня нет в Покровске, являются нейрохирург, сосудистый хирург и травматолог. Им, а также кардиологу и офтальмологу приходится не только консультировать население в госпитале, но и практически еженедельно по приглашению главврачей оперировать и консультировать больных в стационарах лечебных учреждений Покровска, Мирнограда, Селидово, Авдеевки, Курахово. При этом руководство госпиталя следит, чтобы в любой момент можно было высвободить того или иного специалиста, если потребуется срочная помощь раненым военным.

Единственное, чего нет в госпитале из необходимого оборудования – это компьютерный томограф. Особо нуждаются в таком обследовании пациенты с черепно-мозговыми и политравмами, нарушением кровообращения. Для проведения больным КТ военные медики обращаются в Покровскую ЦРБ, и никогда не получают в этом отказа.

Помимо сотен военнослужащих, за 2017 год военные медики 66-го госпиталя приняли амбулаторно 2061 человека из числа местного населения. 386 пациентов были пролечены стационарно, 4803 человека получили стоматологическую помощь. За январь и февраль текущего года к стоматологу обратились уже более 911 человек, 1021 пациент смог попасть на амбулаторный прием к узким специалистам, 84 пролечены стационарно.

Военные медики по долгу своей службы непритязательны к условиям, в которых им приходится работать, спасая жизни украинских военнослужащих. Госпиталь соседствует и занимает часть помещений Покровской городской больницы (бывшей транспортной). Однако кабинетов для приема и оказания помощи катастрофически не хватает. Так, прием гражданского населения на протяжении трех лет проводится в военной палатке. По-прежнему нет помещений в основном корпусе горбольницы и для стационарных больных.

"Вы сами можете убедиться, сколько людей находится в палатке, – говорит Василий Чудик. – Там принимают и хирург, и травматолог, и терапевт, и нейрохирург. Узкие специалисты также принимают в стесненных условиях – к примеру, в одном кабинете находятся ЛОР и окулист. Ранее и с мэром Покровска, и с руководством Донецкой облгосадминистрации оговаривалось, что до конца 2017 года вопрос с помещениями должен быть закрыт, и нам выделят часть кабинетов в капитальном здании больницы. Остается лишь ждать, когда и на каком уровне это должно произойти".


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