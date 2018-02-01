Порошенко изменил перечень должностей высшего офицерского состава

Президент Украины внес изменения в утвержденный 21 марта 2002 года "Перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальствующего) состава...".

Соответствующий Указ №39/2018 обнародован на сайте главы государства.

"Внести в приложения № 1 к Указу Президента Украины от 21 марта

2002 года № 277 "О перечнях должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальствующего) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям" ... изменения", - говорится в документе.

В частности, приложение после раздела "Главное управление оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины" дополняется разделом "Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины, Командующий - генерал-лейтенант, вице-адмирал, начальник штаба - первый заместитель командующего - генерал-майор, контр-адмирал".

В разделе "Вооружение Вооруженных Сил Украины" исключается позиция "Первый заместитель начальника Вооружения", а в разделе "Тыл Вооруженных Сил Украины" - позиция "Первый заместитель начальника Тыла".

Раздел "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины" дополняется позициями "Заместитель командующего по логистике - начальник логистики - генерал-лейтенант", "Начальник штаба - первый заместитель начальника логистики - генерал-майор", а позиции "Начальник Вооружения" и "Начальник Тыла" исключаются.