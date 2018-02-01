В Харькове открылся институт медицины и биомедицинских наук

В Харькове состоялось открытие института медицины биомедицинских наук, на котором присутствовали руководитель ХОГА Юлия Светличная и глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Сегодня нужно использовать новые возможности и технологии в образовании, быть конкурентоспособными, чтобы иметь доверие абитуриентов. Надеюсь, что еще одно учебное учреждение, которое мы открываем, позволит получать качественное образование, учиться на английском языке и поднимать квалификационный уровень в медицинской отрасли», - сказала Юлия Светличная.

Она отметила большую потребность в медицинских кадрах в условиях реформирования системы здравоохранения Украины.

«Мы понимаем, что нужно повышать качество услуг и квалификацию врачей. Специалисты нужны еще и в связи с реформой сельской медицины, в рамках которой мы будем строить в области новые амбулатории и создавать условия для предоставления качественных услуг. Нам нужны профессиональные и патриотичные люди», - подчеркнула Юлия Светличная.

Глава украинского представительства ЕБРР, который будет оказывать помощь в развитии вуза, поблагодарил руководство области за активное содействие развитию высшего образования в регионе.

«Открытие этого замечательного учреждения доказывает, что Харьковщина - центр не только экономического, но и академического развития Украины. Это стало возможным благодаря поддержке руководства области и лично Юлии Светличной. Мы благодарны за поддержку нашей деятельности в регионе», - сказал глава представительства ЕБРР в Украине.

Харьковский институт медицины и биомедицинских наук является территориально обособленным подразделением Киевського медицинского университета - одного из крупнейших частных медицинских учебных заведений страны.

На сегодня Харьковский институт будет осуществлять подготовку студентов по специальности «Медицина», в будущем планируется открытие других специальностей. Для иностранных граждан и отечественных студентов преподавание будет проводиться на английском языке.