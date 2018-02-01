В Британии посадили двух украинцев за ввоз нелегалов

В Великобритании за попытку нелегально провезти на территорию страны шестерых человек приговорили двух украинцев - бывшего танцовщика балета и шеф-повара.

Об этом сообщает Daily Mail.

"50-летний Владислав Кертоглу был приговорен судом Портсмута к шести годам лишения свободы после того, как его признали виновным в содействии нелегальной иммиграции", - говорится в сообщении.

Другой осужденный, 29-летний Дмитрий Круик, который признал себя виновным в этом преступлении, проведет за решеткой три года и девять месяцев.

Обоих мужчин задержали 20 мая 2017 года, когда их яхту "Tazik" перехватил катер пограничных войск вблизи острова Хейлинг в Гемпшире. Судно шло с северо-запада Франции.

Круик рассказал пограничникам, что целью прибытия в Великобританию была "просто путешествие", однако при обыске пограничники обнаружили на яхте еще шестерых мужчин - граждан Украины. Нелегалов впоследствии выслали из страны.