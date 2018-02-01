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"Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов на март

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов в период с 7 по 12 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, что всего по состоянию на сегодня на эти даты назначено 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы "Интерсити". В частности, поезд № 224/223 Одесса-Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58. Поезд № 258/257 Одесса-Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта.

Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова - в 15:00, прибытие в Одессу в 04:45. Поезд № 217/218 Киев-Ивано-Франковск-Рахов курсировать 7 и 10 марта на Западную Украину, а 8 и 11 марта - в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20, прибытие в Рахов в 7:07.

Отправление из Рахова в 17:44, прибытие в Киев в 09:15. Поезд № 177 Киев-Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.

Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд будет отправляться в 14:04 и прибывать в столицу в 20:43. Поезд № 152/151 Киев-Херсон выполнит рейсы 8 марта.

Он отправится из Киева в 08:15, прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33, прибудет в Киев 19:33. Поезд № 191/192 Киев-Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36. Поезд № 179 Днепр-Киев - рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепр в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21. Поезд № 197/198 Киев-Ковель будет курсировать 7 и 11 марта.

Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53. Поезд № 276/275 Львов-Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта. Отправление из Львова в 12:35 и прибытие в Днепр в 5:16.

В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, прибытие во Львов в 11:23. Поезд № 249/250 Киев-Ивано-Франковск-Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 15:29, прибытие в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд будет отправляться в 18:10 и прибывать в столицу в 10:28. Поезд № 202/201 Жмеринка-Киев отправится 7 марта из Жмеринки в 10:33 и прибудет в Киев в 14:48. И 12 марта поезд отправится из Киева в 15:29 и прибудет в Жмеринку в 19:25. Поезд № 292/291 Хмельницкий-Киев отправится 7 марта из Хмельницкого в 09:10 и прибудет в Киев в 15:32. 12 марта поезд отправится из Киева в 16:13, прибудет в Хмельницкий в 22:40.


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