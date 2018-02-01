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В Константиновке двое детей отравились угарным газом

Сегодня, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать

Двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом в Константиновке, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Сегодня, 22 февраля, в 01:05 на телефон Службы спасения "101" поступила информация об отравлении двух детей угарным газом в Константиновке по ул. Тагильская. Пострадавшие, 2008 и 2015 рождения, в состоянии средней тяжести были госпитализированы в терапевтическое отделение Центральной районной больницы Константиновки с диагнозом - отравление угарным газом.

Окончательно причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.


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