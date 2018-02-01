В Константиновке двое детей отравились угарным газом

Двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом в Константиновке, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Сегодня, 22 февраля, в 01:05 на телефон Службы спасения "101" поступила информация об отравлении двух детей угарным газом в Константиновке по ул. Тагильская. Пострадавшие, 2008 и 2015 рождения, в состоянии средней тяжести были госпитализированы в терапевтическое отделение Центральной районной больницы Константиновки с диагнозом - отравление угарным газом.

Окончательно причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.