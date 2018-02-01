В Черногории возле посольства США подорвался смертник

В Подгорице (Черногория) под посольством США подорвался смертник, перед этим бросив гранату в здание дипломатического учреждения.

Об этом говорится в сообщении в Twitter правительства Черногории со ссылкой на информацию местной полиции.

"В 00:30 (по местному времени, - ред.) перед зданием посольства США в Черногории неизвестный совершил самоубийство с помощью взрывного устройства. Непосредственно перед этим он бросил взрывное устройство в здание посольства США", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что, скорее всего, нападавший бросил в здание гранату. В связи с инцидентом посольство США объявило об угрозе безопасности своим гражданам в Черногории. Ведомство призвало не находиться в районе здания, пока действует данное предупреждение. Кроме того, посольство США призывало своих граждан избегать мест массового скопления людей, в том числе демонстрации, и следовать указаниям местных властей.