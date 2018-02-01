Суд сегодня рассмотрит ходатайство об отстранении Труханова с должности мэра Одессы

Соломенский районный суд Киева в четверг собирается рассмотреть ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова с должности Одесского городского головы.

Как сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, 22 февраля в 10:30 будет проходить рассмотрение ходатайства об отстранении Труханова с должности Одесского городского головы судьей Кратко.

22 февраля Соломенский райсуд Киева в 16:30 также рассмотрит ходатайство САП об отстранении от должности заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Одесского городского голову и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к Г.Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.