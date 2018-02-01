Саакашвили запрещен въезд в Украину на три года

Лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили запрещено въезд в Украину сроком на три года до 13 февраля 2021 года.

Об этом в комментарии изданию РБК-Украина сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, предоставив соответствующий документ.

Решение о запрете принял начальник Мостиского пограничного отряда. Адвокат Саакашвили подтвердил в комментарии факт запрета, отметив, что решение будет обжаловано.

"По нашему мнению, данное решение незаконно, поскольку в нем опять же дублируют решение ДМС и власти, на основе которых незаконным образом был задержан и вывезен Михеил Саакашвили. Поэтому мы это будем обжаловать в административном суде",- сообщил он.