Горняки «Селидовугля» объявили голодовку

В здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины горняки госпредприятия «Селидовуголь» объявили бессрочную голодовку, требуя погашения задолженности по заработной плате.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец.

Он отметил, что о начале голодовки также заявили главы местных первичных профсоюзных организаций и глава профсоюза Селидово и Новогродовки Виктор Трифоновов.

На странице в Facebook глава ГПГУ распространил обращение участников голодовки.

«Мы стали заложниками безответственного и социально необдуманного подхода к угольной отрасли. Работники нашего предприятия, имея значительные угольные запасы, подготовленные горными работами очистные выработки, слаженный профессиональный кадровый потенциал, искусственно превращены в нищих», – говорится в сообщении.

«Призываем, чтобы государство привело в надлежащее состояние угольную отрасль и признало, что в настоящее время без финансовой поддержки со стороны государства своевременное вознаграждение труда шахтеров невозможно, а потому спокойствие в наших семьях и городах не наступит», – призывают горняки.

Кроме выплаты зарплат в полном объеме участники забастовки требуют повысить тарифные ставки, «вернуть украденные запасы» и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП «Селидовуголь».