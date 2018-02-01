В Донецкой области затопило грязью укрепления ВСУ

Прокуратура Донецкой области расследует факт загрязнения земельных участков, на которых расположены укрепления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

Согласно сообщению, в Донецкой обл. в начале февраля на одном из углеперерабатывающих предприятий города Торецка произошел прорыв пульпопровода, в результате чего произошел разлив шламовой пульпы на территории общей площадью 1364 м2. Прокуратура начала уголовное производство. по факту загрязнения земельных участков, на которых расположены оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины.

В частности, прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения 8 земельных участков в прифронтовом Торецке и квалифицированно указанном происшествии по ч.1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

"Установлено, что в начале февраля на одном из углеперерабатывающих предприятий города Торецка произошел порыв пульпопровода, в результате чего произошел разлив шламовой пульпы на территории общей площадью 1364 м2, в том числе на земельных участках, где расположены оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины", - отметили в пресс-службе. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.