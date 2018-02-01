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26 февраля может стать Днем сопротивления Крыма российской оккупации

Сегодня, 13:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине проводится работа по официальному признанию 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации, соответствующий документ находится в Администрации Президента Украины.

Об этом заявила на пресс-конференции в Киеве 20 февраля первый замминистра информационной политики Эмине Джапарова, сообщает Крым.Реалии.

«Мы считаем, что этот день должен официально быть Днем сопротивления Крыма российской оккупации, соответствующий документ в 2017 году от Кабмина пошел в Администрацию Президента. Сейчас рассматривается вопрос подписания этого указа», – сказала она.

По словам замминистра, это поможет развенчать российские мифы о событиях 2014 года, когда Россия аннексировала украинский полуостров.

«Сейчас российская пропаганда пытается доказать, что был так называемый референдум, сопротивления не было, и люди, живущие в Крыму, – пророссийские, и пытаются убедить в этом весь мир. Но это неправда, это искажение реальности, в которой живут люди, которые сопротивляются, и в кампании этого года, приуроченной к четвертой годовщине, есть тезис о сопротивлении», – подчеркнула Джеппар.

В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить «Днем сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.


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