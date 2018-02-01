Избран новый глава КСУ

Председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.

Как сообщает пресс-служба КСУ, решение принято на специальном пленарном заседании 21 февраля.

Шевчук назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014.

Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Напомним, с 18 марта 2014 года по 18 марта 2017 года председателем Конституционного суда был Юрий Баулин.