Избран новый глава КСУ

Избран новый глава КСУСегодня, 12:49
Председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.
Как сообщает пресс-служба КСУ, решение принято на специальном пленарном заседании 21 февраля.
Шевчук назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014.
Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.
Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
Напомним, с 18 марта 2014 года по 18 марта 2017 года председателем Конституционного суда был Юрий Баулин.