В Киевской области экс-участник АТО открыл стрельбу и бросил гранаты в сторону соседей

В селе Залесье Киевской области полиция задержала 53-летнего бывшего участника АТО, который из автоматического оружия стрелял по мирным гражданам, после чего бросил 2 гранаты в их двор. Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

«Во время задержания преступник открыл прицельный огонь и бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые за считанные минуты прибыли на место происшествия. А также пытался скрыться на служебном автомобиле. Однако, мгновенно был задержан и обезврежен на месте преступления», - отмечают в полиции.

Также Ценов отметил, что в результате взрывов пострадали двое соседей мужчины. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Открыто три уголовных производства: по факту покушения на умышленное убийство, угрозы или насилия относительно работника правоохранительного органа и незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

На месте происшествия полицейские изъяли 40 гильз калибра 5,45 мм, осколки гранаты Ф-1, две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и пистолет револьвер.

По выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ст.15 (покушение на преступление), ч.2 п.7 ст.115 (умышленное убийство), по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.