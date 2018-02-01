Плательщиков алиментов обязали подавать ежеквартальные отчеты

В Украине плательщик алиментов должен подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты. Об этом в эфире Громадського сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев.

«Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов. - Ред.): наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности», - сказал он.

Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если по прошествии трех месяцев задолженность существует – плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.

По словам Воробьева, плательщикам алиментов, которые рассчитываются наличными, лучше брать с взыскателей расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности.

Если же человек хочет уехать за границу, но имеет долги по алиментам - чтобы его выпустили за пределы Украины, он должен подать отчет об уплате.