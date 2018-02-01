Президент Польши рассчитывает на конкретные шаги Украины в вопросе эксгумаций

Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает на конкретные шаги Киева в вопросе эксгумаций останков поляков, которые погибли в ходе войн и конфликтов на территории Украины.

Об этом заявил представитель канцелярии президента Польши Павел Муха, передает "Польское радио".

По словам Мухи, Дуда рассчитывает на конкретные шаги от украинской стороны в соответствии с договоренностями с президентом Петром Порошенко.

"Мы верим, что это заявление, слова господина президента, а также заявление канцелярии президента, будет замечено, принято украинской стороной и, конечно, мы обращаем на это внимание наших украинских партнеров", - подчеркнул он.

Он также отметил, что недавний визит Дуды в Литву дал положительный результат и улучшил отношения между странами. "Польско-украинский диалог также нужно проводить взвешенно и рассудительно. Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом", - добавил Муха.