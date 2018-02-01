» » Президент Польши рассчитывает на конкретные шаги Украины в вопросе эксгумаций

Президент Польши рассчитывает на конкретные шаги Украины в вопросе эксгумаций

Сегодня, 11:17 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает на конкретные шаги Киева в вопросе эксгумаций останков поляков, которые погибли в ходе войн и конфликтов на территории Украины.

Об этом заявил представитель канцелярии президента Польши Павел Муха, передает "Польское радио".

По словам Мухи, Дуда рассчитывает на конкретные шаги от украинской стороны в соответствии с договоренностями с президентом Петром Порошенко.

"Мы верим, что это заявление, слова господина президента, а также заявление канцелярии президента, будет замечено, принято украинской стороной и, конечно, мы обращаем на это внимание наших украинских партнеров", - подчеркнул он.

Он также отметил, что недавний визит Дуды в Литву дал положительный результат и улучшил отношения между странами. "Польско-украинский диалог также нужно проводить взвешенно и рассудительно. Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом", - добавил Муха.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:58

В Северодонецке из-за ОРВИ приостановили занятие в школах

Сегодня, 11:19

Луганчанин пытался "прорвать" границу с Россией на "Камазе"

Сегодня, 10:11

Сегодня в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 09:47

Украина подала иск в Гаагу из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву

Сегодня, 09:47

Украина подала иск в Гаагу из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву

Сегодня, 09:22

В зоне АТО за сутки погиб один военный

Вчера, 18:00

Шахтерам Луганской области сбросили 130 млн. долгов по зарплате

Вчера, 17:36

На предприятиях в ОРДО сокращают людей и не платят зарплаты

Вчера, 17:25

СММ ОБСЕ и в дальнейшем продолжит следить за ситуацией на Донбассе

Вчера, 16:48

В серой зоне на Луганщине установлены комплексы капельного орошения от ООН

Вчера, 16:30

Отремонтированная техника ВСУ готова к выполнению новых боевых задач

Вчера, 16:18

В Северодонецке неплательщиков алиментов планируют привлечь к общественно полезным работам

Новости Украины:

Сегодня, 12:21

В Киевской области экс-участник АТО открыл стрельбу и бросил гранаты в сторону соседей

Сегодня, 11:57

Плательщиков алиментов обязали подавать ежеквартальные отчеты

Сегодня, 11:17

Президент Польши рассчитывает на конкретные шаги Украины в вопросе эксгумаций

Сегодня, 10:11

Сегодня в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 09:48

В Закарпатской области изъято 9 тысяч пачек контрабандных сигарет

Сегодня, 09:06

США призвали руководство Украины удвоить усилия по внедрению реформ

Вчера, 18:00

Новый автобусный рейс открыт из Харькова в Донецкую область

Вчера, 17:40

В Беларуси осудили украинца за «незаконную перевозку оружия»

Вчера, 17:37

Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта

Вчера, 17:02

Украина по заболеваемости корью заняла третье место в Европе

Вчера, 16:45

Украина подаст в суд ООН на Россию за расовую дискриминацию и финансирование терроризма

Вчера, 16:13

Между Украиной и Россией поделили рыбу из Азовского моря

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 