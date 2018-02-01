В Закарпатской области изъято 9 тысяч пачек контрабандных сигарет

Украинские пограничники помешали незаконному перемещению крупной партии контрабандных сигарет в соседнюю Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. "Во время патрулирования неподалеку населенного пункта Деловое Раховского района стражи границы задержали автомобиль Nissan румынской регистрации. В нем находилось пятеро мужчин без документов. Кроме того, в транспортном средстве было 18 свертков с почти 9 тысячами пачек сигарет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к инциденту.