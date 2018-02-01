США призвали руководство Украины удвоить усилия по внедрению реформ

Соединенные Штаты Америки призывают руководство Украины удвоить усилия по внедрению всеобъемлющих реформ. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

"Четыре года назад украинцы из разных слоев общества и регионов страны объединились на Майдане, чтобы потребовать от своего правительства признания выбора граждан Украины присоединиться к Европе. Десятки украинцев - "Небесная Сотня" - отдали свои жизни на Майдане ради мечты о лучшей Украине", - говорится в заявлении.

Госдеп также подчеркнул, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину на фоне российской агрессии. "За последние четыре года Украина сделала важные шаги, но предстоит еще большая работа, чтобы выполнить обещание Майдана и реализовать потенциал Украины.

Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить усилия по осуществлению глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для создания стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы", - говорится в заявлении.