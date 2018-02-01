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Между Украиной и Россией поделили рыбу из Азовского моря

Вчера, 16:13 citynews.net.ua | Напечатать

В ходе заседания ежегодной украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море между двумя государствами были распределены лимиты на объемы добычи основных видов промысловых рыб. Об этом сообщил начальник третьего отдела Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль, - пишет 0629.

«На две страны определены лимиты вылова 55 тысяч тонн хамсы азовской, 70 тысяч тонн тюльки, 11 тонн камбалы калкан, 25 тысяч 200 тонн азовского бычка. Кроме того, определен лимит вылова 400 тонн селедки, 240 тонн пелингаса, 10 тонн судака и 875 тонн других видов рыб», - сказал он.

Как отметили в рыбоохранном патруле, разделение между странами по вылову рыб произошло следующим образом: России вылов бычков определен в 10 тысяч тонн, Украине – 15 тысяч тонн. Лимиты на вылов пелингаса разделен поровну. А вот тарани в РФ выловят больше – 700 тонн (она в основном водится в районах Азовского моря, которые относятся к России).

В объеме общего бассейна судами двух стран также будет осуществлен вылов тюльки.


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