РФ ограничила пропуск грузовиков еще на двух участках границы

С 18 февраля в двух пунктах пропуска на российско-украинской границе в Сумской области наблюдаются некоторые задержки с пропуском грузовиков на территорию РФ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, по данным ведомства, вчера задержка с пропуском грузовиков отмечалась в пункте пропуска «Екатериновка», а сегодня и в пункте пропуска «Бачевск», где уже скопилось около 50 грузовиков.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, с просьбой учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.