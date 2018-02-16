МВФ требует ускорить создание антикоррупционного суда в Украине

Международный валютный фонд настаивает на безотлагательном рассмотрении Верховной Радой Украины законопроекта об антикоррупционном суде.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. "Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля для обсуждения некоторых технических аспектов предусмотренных программой реформ, отдельно выделив, в частности, проект законодательства о антикоррупционном суде. Сейчас важно, чтобы власть Украины обеспечила безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде", - говорится в заявлении.

Люнгман также отметил, что при рассмотрении указанного законопроекта парламент должен учесть все поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой (финансирования от МВФ-ред.) обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы.

Кроме того, фонд настаивает на обеспечении дополнительного прогресса в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах.