Все школы Мариуполя закрыты на карантин

В Мариуполе Донецкой области временно приостановлены занятия в общеобразовательных учреждениях, передает пресс-служба городского совета. На карантин с 19 февраля закрыты все школы.

«С целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, в Мариуполе приостанавливается образовательный процесс с 19 февраля 2018 года в 1-11-х классах учреждений общего среднего образования и внешкольного образования до нормализации эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении.

Решение было принято городским головой 16 февраля в соответствии с Государственными санитарными правилами и нормами устройства, содержания учреждений общего среднего образования и организации образовательного процесса.

В связи с карантином занятия временны прекращены также в школах Авдеевки, Славянска, Родинского, Краматорска, Николаевки, Северодонецка и Доброполья.